‘VTM Nieuws’ maakt kans op holebiprijs DBJ

25 januari 2019

13u17 0 Showbizz Het VTM Nieuws is genomineerd voor een Çavaria Award, dat zijn mediaprijzen uitgereikt door de koepel van LGBT+ verenigingen. Ook de film ‘Girl’ en het Canvas-programma ‘Voor de mannen’ zijn genomineerd.

Zaterdag 26 januari reikt çavaria - de koepel van LGBT+ verenigingen - haar jaarlijkse awards uit. Dat doen ze in drie categorieën: Media, Campaign en Lifetime Achievement. De organisatie maakte vrijdag zijn genomineerden in de categorie ‘Media’ bekend.

De langspeelfilm ‘Girl’ en het Canvas-programma ‘Voor de mannen zijn genomineerd, maar ook Het Nieuws van VTM maakt kans op de mediaprijs. “ Het Nieuws verdient de nominatie naar aanleiding van hoe het programma omging met de coming-out van journalist Bo Van Spilbeeck”, laat de organisatie weten. “Enerzijds verdient VTM de nominatie voor de open en ondersteunende manier waarop ze als werkgever met de coming-out van een werknemer omgaan. Anderzijds hebben ze in overleg met Bo de kans aangegrepen om een maatschappelijk relevant thema aan te snijden en bespreekbaar te maken in duizenden huiskamers.”

De andere nominaties liggen iets meer voor de hand. ‘Girl’ het langspeeldebuut van Lukas Dhont gaat over een ballerina die in het lichaam van een jongen is geboren. In ‘Voor de mannen’ liet Xavier Taveirne de eerste generatie mannen getuigen die openlijk voor hun homoseksuele geaardheid uitkwamen.