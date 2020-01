“Voor een wezen van wie ik houd, heb ik heel veel over”: Herman Brusselmans over monogamie en zijn kinderwens SDE

Bron: JOE 0 Showbizz Deze ochtend was schrijver Herman Brusselmans (62) te gast in het programma ‘Het Heilig Huis van Hanssen’ op radiozender JOE. Hij praatte er met presentatrice Evi Hanssen (41) onder meer over monogamie en een kinderwens. “Het is een moeilijke kwestie.”

Bij het gebod ‘vader, moeder, zult gij eren’ vertelt Herman Brusselmans dat hij graag zelf vader zou worden. “Het is een moeilijke kwestie. Mijn vriendin is 28 en ik 62. Een vrouw van 28 die denkt aan kinderen", klinkt het. “Mijn eerste vrouw Gerda raakte gewoon niet zwanger, en Tanja heeft vanaf dag één dag we samen waren gezegd: ‘Ik wil geen kinderen.’” Maar nu zou het er misschien toch van kunnen komen: “Ik zit nog in de fase van ‘we zullen wel zien’. Ik denk wel dat ik een goede papa zou zijn die veel tijd doorbrengt met zijn kinderen. Ik hoef niet meer dagelijks iets te doen, hé. Ik zie mezelf ook ‘s nachts opstaan”, vertelt Herman, “Ik heb al gezegd dat ik een lamzak ben maar daarin zou ik geen lamzak zijn. Voor een wezen van wie ik houd, heb ik heel veel over. Ik denk wel dat ik blij zou zijn. Ik kijk er wel naar uit, maar het kind gaat wel een oude vader hebben. Het gaat zijn vader niet hebben tot hij dertig is. Mijn bottom line is altijd: er zijn niet zoveel mensen in je leven die je graag ziet, en dan moet je goed zijn voor die mensen.”

Evi vraagt zich verder ook af of Herman Brusselmans alleen op papier onkuis is. “Ik ben altijd trouw en monogaam geweest”, vertelt hij. “Het is niet gemakkelijk want er lopen heel veel mooie vrouwen rond. Het is een kwestie van op uw tanden te bijten. Maar nu ik ouder word en met Lena ben, heb ik niet meer de aanvechting om mijn ogen wat verder open te spreiden.” En Evi polst ook naar het vrijgezellenleven van Herman: “Ik ben een tijd vrijgezel geweest na mijn eerste huwelijk, begin jaren negentig. Ik zat toen in het ‘Huis van Wantrouwen’. Dat was zeer populair. Toen ondervond ik ineens dat bekend zijn wel een rol gaat spelen. Je wordt aantrekkelijker en je verandert bijna fysiek in de ogen van de mensen. Toen heb ik wat one night stands gehad met studentes en heb ik het ervan genomen", geeft hij toe. “Maar op het einde van datzelfde jaar ben ik Tanja tegengekomen en heb ik een relatie gehad van 18 jaar met haar.”

Nu gaat trouw zijn hem makkelijk af, klinkt het. “Ik ben 62, dus de grote seksuele drive is ook al wat minder dan wanneer je 25 bent. En ik heb een heel schoon lief van 28, dus het zou eigenlijk raar zijn als ik dat nu nog zou doen. En ook heel dom. Maar Lena kan het haar ook niet voorstellen dat we elkaar zouden bedriegen”, zegt Herman. “Ik ook niet. We zijn eigenlijk continu samen.” Lena hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken: “Ze kan in mijn gsm, heeft de code van mijn computer ... Ik heb niets te verbergen en dat is echt gemakkelijk.” En de schrijver zou zelfs eeuwige trouw durven beloven: “Nu wel, ja. De eerste keer dat ik trouwde was ik 24 en dacht ik: ‘De rest van mijn leven met dezelfde vrouw? Dat zal toch moeilijk worden.' Maar nu ben ik een oud mannetje en heb ik een jonge vriendin die mij graag ziet. En ik zie haar graag, dus alles is wel oké wat dat betreft.”