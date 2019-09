“Voelde mij te lelijk om op het strand te liggen”: Jitske Van de Veire lokt reactie uit met vakantiefoto TDS

16 september 2019

12u37

Bron: Instagram 1 Showbizz Jitske Van de Veire (26), de dochter van Peter Van de Veire, weekt de tongen los met een reeks foto’s op Instagram. Jitske geniet momenteel van een vakantie in Kroatië, maar moest naar eigen zeggen een traantje wegpinken omdat ze zich te lelijk voelde om het strand op te durven. Van de Veire pleit via de sociale media al langer voor body positivity, en hoewel ze overspoeld wordt door positieve reacties, reageren sommigen dit keer toch ook afkeurend.

Hoewel Jitske via de sociale media geregeld laat weten dat ze haar lichaam graag ziet zoals het is, kreeg ook zij het tijdens het afgelopen weekend moeilijk om haar bikini aan te trekken. “Deze ochtend een traantje gelaten omdat ik me te lelijk voelde om op het strand te liggen”, schreef ze bij de zomerse foto’s, waarop ze dan toch in bikini poseert. “Daarna wat de zeemeerjits uitgehangen ter compensatie.”

De dochter van Peter Van de Veire werd overspoeld door steun van haar volgers. “Je hoeft geen traantje te laten. Je mag blij zijn dat je er zo goed uitziet. Je bent een sterke vrouw die met een mega sterk verhaal naar buiten is gekomen. Wees jezelf en vooral jezelf! Ik ben blij met jouw positieve vibes en verhalen. Ik schaam me nu ook minder voor mijn lichaam, dankzij jou”, reageert iemand. Of ook: “Meisje toch, je bent prachtig. Wees blij dat je dat lichaam gekregen hebt! Wees trots” en “Ik zie totaal niks verkeerd aan u om een traantje te laten. Je bent mooi zoals je bent, iedereen is mooi op zijn manier! Voor mij is de stap ook telkens groot om in bikini te verschijnen, maar uiteindelijk is niemand perfect. Perfectie bestaat niet, dus blijf wie je bent. Je bent een mooi mens.”

Toch reageerden sommigen ook afkeurend. “Dus... dan kan niemand op ‘t strand gaan liggen...”, merkte iemand sarcastisch op. Een andere volger schreef: “Die post is er nu toch over! Zoekt u reacties misschien?? Zoekt u zo hard de bevestiging van uw medemens, dat je uzelf afbreekt om dan al de positieve dingen te kunnen lezen? Ik vind mij ook niet mooi in bikini, maar ik ga er anderen niet attent op maken!” en “Stop toch met dat zielig gedoe!!!”

Imperfecties

Jitske, die woordvoerster is van jongerenorganisatie ‘Wel Jong Niet Hetero’, liet onlangs nog optekenen hoe belangrijk het is al je lichamelijke imperfecties te accepteren. “Ik ben ik, en ik beslis om daarover te praten, over dat verhaal, over mijn verhaal, over de appelsienbillen en de hangtieten, de vetjes en de zelfliefde, mijn onzekerheden en de zekerheden”, klonk het toen. “Dat is waar ik mezelf plaats. Tussen de mezelf en mijn verhaal.”