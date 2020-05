‘Vive Le Vélo’ maakt mondmaskers ten voordele van ‘Kom Op Tegen Kanker’ SDE

22u05 1 Showbizz De ploeg van het Eén-programma ‘Vive le vélo gaat mondmaskers ten voordele van Kom op tegen kanker aanbieden. Heel wat mensen zijn momenteel op zoek naar mondmaskers om mee te werken aan een coronaveilige omgeving. Mensen getroffen door kanker behoren tot de risicogroep voor corona. Met deze mondmaskers wil de ‘Vive le vélo’-ploeg dus een dubbele hulp bieden.

‘Vive le vélo’ kent een langlopende traditie met Kom Op Tegen Kanker. Sinds 2015 gaat de opbrengst van de goede doelenactie elk jaar integraal naar het goede doel. Zo was elke dag tijdens de Tour het shirt van een wielrenner via een sms-wedstrijd te winnen, net als de prestigieuze tafel die bij Maarten Vangramberen door de Tourhelden gesigneerd wordt. Vorig jaar leverde die actie nog een bedrag van 157.354 euro op, volledig ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. De keuze ligt voor de hand gezien in 2014 speekselkierkanker werd vastgesteld bij ‘Vive le vélo’-presentator Karl Vannieuwkerke.

Heel wat zaken zijn onzeker deze zomer: komt er een alternatieve Tour en dus ook een editie van ‘Vive le vélo’? Kunnen er nog grote acties plaatsvinden? Zo zag Kom Op Tegen Kanker zijn grote 1000km-fietsevent wegvallen. Fans van ‘Vive le vélo’ kunnen de organisatie dus een duwtje in de rug geven door zo’n mondmasker in de strijd te gooien.

Vanaf vandaag zijn er 5 verschillende ‘Vive le vélo’-mondmaskers te koop, los of in pakketjes van 3 of 5. De winst op deze mondmaskers gaat volledig naar Kom Op Tegen Kanker.

De mondmaskers zijn te bestellen via https://vivelevelo.be