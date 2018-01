'Vermist'-actrice Marieke Dilles bevallen van zoontje TDS

18 januari 2018

19u05

Bron: Instagram 1 Showbizz Heuglijk nieuws, want Marieke Dilles is bevallen. De actrice, bekend van De Smaak van De Keyser en Vermist, deelde het nieuws zelf via Instagram met een schattige foto.

Marieke en haar vriend Seppe verwelkomden op 18 januari hun eerste kindje. Het werd een zoontje, zo schreef ze op Instagram. "Onze lieve zoon Rocco De Blust is klaar voor de wereld. Hij is heerlijk!", klinkt het op haar profiel.

Het koppel wou het geslacht van hun ongeboren kindje niet op voorhand weten. “Die verrassing lijkt ons het leukst. En voor de naam van ons kindje hebben we al een hele lijst', vertelden ze een tijdje terug.

“Seppe en ik zijn al vier jaar een koppel, dus we waren klaar om een volgende stap te zetten in onze relatie. Ik was vrij snel zwanger, dus we prijzen ons ontzettend gelukkig. Het is best wel spannend om voor de eerste keer mama te worden, maar ik laat het gewoon op mij afkomen”, aldus Marieke toen in Story.

Onze lieve zoon Rocco De Blust is klaar voor de wereld. Hij is heerlijk! 13/01/18 Een foto die is geplaatst door null (@mariekedilles) op 18 jan 2018 om 18:15 CET