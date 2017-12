"Verdommense bende kluchtzangers!": Van Rossem woedend om nepbiedingen op zijn schilderijen KD

13u21 0 Showbizz "Ik heb besloten al mij schilderijen mee te verhuizen", aldus Jean-Pierre Van Rossem op zijn Facebookpagina. " Reden: alle biedingen kwamen van een stel fantasten die, als puntje bij paaltje kwam, uiteindelijk niet konden betalen."

Facebook Jean-Pierre Van Rossem

Op 8 december kondigde Van Rossem aan dat hij eind deze maand definitief verhuist uit Oostende. Voor zijn zelfgemaakte schilderijen had hij naar eigen zeggen te weinig plek in zijn nieuwe woonst, dus bood hij ze te koop aan via Facebook.

"Stelletje onnozelaars"

En daar is het nu dus misgelopen. Van Rossem is kwaad. "Verdommense bende kluchtzangers op Facebook! Géén van de uitgebrachte biedingen op het door mij aangeboden lot schilderijen bleek achteraf ernstig te zijn. Allemaal gebakken lucht van een stel onnozelaars die zichzelf interessant wilden maken. Dus neem ik de schilderijen straks WEL mee naar mijn nieuwe woonst."

Facebook Schilderij van Jean-Pierre Van Rossem.