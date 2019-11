‘Undercover’-actrice Anna Drijver is mama geworden van een zoon Redactie

07 november 2019

19u49

Bron: ANP 0 Showbizz ‘Undercover’-actrice Anna Drijver (36) en haar partner Benja Bruijning (36) zijn de trotse ouders geworden van een gezonde zoon. Het jongetje heeft de naam Jona gekregen, maakte het koppel vandaag bekend via hun agentschap.

Het is het tweede kind voor Anna en Benja. In november 2016 werd hun dochter Lea geboren. “Wij zijn dolgelukkig en Lea is een trotse en lieve grote zus voor hem”, laten de ouders weten. Het acteurskoppel is bijna tien jaar samen.