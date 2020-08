‘Undercover’-acteur Frank Lammers: “Buitenlandse vertalingen van de reeks doen pijn” DBJ

29 augustus 2020

08u28

Bron: ANP 0 Showbizz Frank Lammers (48) kan wel lachen om de vertalingen van de serie ‘Undercover’, maar echt vrolijk wordt hij er niet van. “Het doet ook wel een beetje pijn, maar ik vond het wel grappig”, vertelt hij in de Nederlandse talkshow Jinek.

“Ik zou niet de hele serie zo kunnen kijken. Ik zou gek worden”, vertelt de Nederlandse acteur, die naast Tom Waes de rol van Ferry Bouman vertolkt in ‘Undercover’. De serie werd vertaald in acht verschillende talen, waaronder het Turks en het Spaans. De 48-jarige acteur noemt de rol die hij mag spelen een jongensdroom. “Ik wist wel toen ik het script op de mat vond: dit heb je eens in de vijf jaar, als je geluk hebt.”

Het tweede seizoen van ‘Undercover’ is vanaf 6 september te zien op één. Daarin verlegt Bob Lemmens (Tom Waes) zijn actieterrein van een camping naar de country- en westernmanege van de broers Berger (Sebastien Dewaele en Wim Willaert). Laurent en JP Berger zijn echte familiemensen die hun geliefden op handen dragen. Ze lijken gewone, brave mannen, die houden van countrymuziek, paarden, cowboyhoeden en linedance. Maar achter de volkse façade van hun El Dorado ranch runnen de broers op een meedogenloze manier een illegale wapenhandel. Bobs missie: infiltreren in de wereld van de Bergers en hen achter slot en grendel krijgen. Ondertussen blijft Bobs verleden hem achtervolgen...