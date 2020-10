‘Two and a Half Men’-actrice Conchata Ferrell (77) overleden Karolien Koolhof

14 oktober 2020

00u03

Bron: AD.nl 0 Showbizz De Amerikaanse actrice Conchata Ferrell, beter bekend als Berta uit de serie ‘Two and a Half Men’, is op 77-jarige leeftijd overleden. Ferrell bezweek aan een hartstilstand.

Volgens Amerikaanse media overleed Ferrell in het Sherman Oaks Hospital in Californië, omringd door haar familie. Ze verbleef al een aantal maanden in een verzorgingstehuis.

Conchata werd bekend als Berta, de huishoudster uit ‘Two and a Half Men’. Ze werd twee keer genomineerd voor een Emmy vanwege die rol. Ook speelde de actrice in onder andere de series ‘E/R’, ‘Grace and Frankie’, ‘Buffy The Vampire Slayer’ en ‘Good Times’ en de films ‘Erin Brockovich’, ‘Edward Scissorhands’, ‘True Romance’ en ‘Krampus’.

Ferrell laat een man en een dochter achter. De familie van de actrice vraagt om in plaats van bloemen te sturen een donatie te doen aan TheLovelandFoundation.org of dierenorganisatie ASPCA.org.

