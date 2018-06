'Twin Peaks'-regisseur David Lynch: "Trump kan een van de grootste presidenten aller tijden worden" DBJ

26 juni 2018

11u26

Bron: The Guardian 2 Showbizz David Lynch (72), de gevierde regisseur van onder meer 'Twin Peaks', heeft zich in een interview uitgelaten over de Amerikaanse president Donald Trump. Die heeft volgens hem heel wat kwaliteiten.

David Lynch spreekt zich niet expliciet uit in het voordeel van de Amerikaanse president Trump, maar zegt in een interview met The Guardian: "Hij kan een van de grootste presidenten uit de geschiedenis worden omdat hij het hele boeltje ontzettend ontregelde en niemand in staat blijkt om hem counteren op een intelligente manier."

Lynch kiest geen duidelijke politieke kant, maar wijst wel op de kwaliteiten van Trump. "Onze zogezegde leiders kunnen het land niet vooruit brengen, ze krijgen niets voor elkaar. Het zijn net kinderen en dat laat Trump aan zijn kiezers zien." Lunch zegt dat hij niet echt één specifieke politieke voorkeur heeft. "Ik ben er niet écht mee bezig, maar ik hou wel van de vrijheid die je hebt als kiezer."

Donald Trump zelf werd op de hoogte gebracht van het interview en was er als de kippen bij om de quote te delen op zijn Twitter-account.

“Director David Lynch: Trump Could Go Down as One of the Greatest Presidents” https://t.co/AcgnIZNh6e Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Tv-werk

Over zijn werk als regisseur liet Lynch nog vallen dat hij zich in de toekomst vooral zijn bezig zijn met televisiewerk in plaats van films. Die laatste zijn volgens hem te kort om een goed verhaal te vertellen.