'Twee Tot De Zesde Macht' geschrapt: krijgen de winnaars hun geld nog te zien? MC & TDS

14u29

Bron: Eigen berichtgeving 331 VRT

Onlangs raakte bekend dat de populaire zondagavondquiz 'Twee Tot De Zesde Macht' van het scherm wordt gehaald, na alle heisa rond het ontslag van Bart De Pauw bij de VRT. Vraag is nu natuurlijk: wat met de winnaars van de uitzendingen die reeds werden ingeblikt?

Volgens Bob Vermeir, de woordvoerder van de openbare omroep, mogen de winnaars nog steeds hun prijzengeld rekenen. Wie de finale van de quiz weet te winnen, krijgt daar 10.000 euro voor. "Dat geld moet én zal uitbetaald worden", verzekert hij. "Het behoort tot de verantwoordelijkheid van Koeken Troef om dat te doen. Er waren via de Klantendienst van de VRT een aantal vragen binnen gelopen van winnaars. Die mogen zeker zijn dat ze hun geld krijgen. De VRT heeft daartoe overigens contact gehad met het productiehuis."

"Tegendeel is waar"

Volgens een ex-kandidaat van de quiz, die vorig jaar deelnam, is het tegendeel echter waar. Alle deelnemers van 'TTDZM' moesten toen immers een contract ondertekenen, waarin duidelijk staat vermeld dat de uitzending het kleine scherm moet halen. Komt ze niet op de buis? Dan kregen de winnaars van de quiz hun jackpot niet.

Speldoos

Je kan 'Twee Tot De Zesde Macht' natuurlijk ook thuis in de huiskamer spelen. De duo's die naar huis worden gespeeld, kregen van De Pauw als troostprijs. Wordt deze nu uit de rekken gehaald na alle heisa? "De speldoos van 'TTDZM' ligt al in de winkel en wordt niet teruggetrokken", aldus Vermeir. "Er is overigens niks mis met die speldoos, ook al staat de beeltenis van Bart De Pauw erop. Het spelletje uit de handel nemen zou te veel implicaties inhouden bij producent en verdelers. Het is overigens ook niet zo dat we De Pauw uit het VRT-archief gaan halen, hem zullen uitgommen. De man heeft zijn verdiensten. Wel zullen we de eerstvolgende tijd voorzichtig zijn met beeldfragmenten waarin hij opduikt."