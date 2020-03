TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 8 maart DBJ

08 maart 2020

‘De Mol’, 19u55 op VIER

Het kijkcijferwedstrijdje van het jaar wordt vanavond uitgevochten. Want met ‘De Mol’, ‘Blind Getrouwd’ en ‘Twee tot de zesde macht’, staan drie toppers van VIER, VTM en Eén lijnrecht tegenover elkaar. De voorbije weken hielden ‘Blind Getrouwd’ en Jeroen Meus’ ‘Twee tot de zesde macht’ elkaar goed in evenwicht met cijfers rond het miljoen. Benieuwd wat de reis van Gilles De Coster en co. naar Griekenland daaraan gaat veranderen.

‘Influencers’, 21u20 op VIER

Het eerste programma waarbij Bart De Pauw terug betrokken was sinds hij iets meer dan twee jaar geleden in opspraak kwam in de bewuste #metoo-affaire. De Pauw is zelf niet te zien in het sketchprogramma, hij coachte er de acteurs. Onder meer Rik Verheye en Joke Emmers steken daarin de draak met alles wat met volgers, likes en accounts te maken heeft.

‘’Blind Getrouwd’, 19u55 op VTM

De vier koppels genieten verder van hun huwelijksreis, al loopt die trip bij sommigen vlotter dan bij anderen. Terwijl Jonah en Winnie zich wagen aan een safari en niet van elkaars lijf kunnen blijven, valt de relatie van Lothar en Tatiana vooral op door lange stiltes. Ook wanneer Lothar met een cadeau toenadering wil zoeken, is Tatiana daar niet mee gediend.