'Trekkie' Quentin Tarantino werkt mee aan nieuwe Star Trek-film kv

04u55

Bron: ANP 0 AFP Showbizz J.J. Abrams en Quentin Tarantino hebben een plan voor een nieuwe Star Trek-film. De twee zijn volgens Deadline bezig een schrijversteam samen te stellen om hun concept verder uit te werken.

Het idee voor de nieuwe film kwam van Tarantino. Hij deelde dat met Abrams, die twee van de drie Star Trek-films van de meest recente trilogie regisseerde. Het duo zou pas verdere stappen willen nemen als het script af is, maar volgens bronnen van Deadline is het de bedoeling dat Tarantino de film gaat regisseren met Abrams in de rol van producent.

Het zou de eerste keer zijn dat Tarantino een film maakt die onderdeel is van een franchise. De regisseur heeft in het verleden vaak laten weten dat hij een echte 'Trekkie' is. Hij is vooral een grote van de de originele Star Trek-serie. In een podcast van Nerdist zei hij in 2015: "Het enige dat hen beperkte was het jaren 60-budget en de beperkte tijd die ze hadden. Je zou van sommige van die klassieke Star Trek-afleveringen zo een film van 90 minuten kunnen maken."