'Travoltajurk' van prinses Diana alsnog verkocht SDE

11 december 2019

21u28

Bron: ANP 0 Showbizz De beroemde jurk die prinses Diana in 1985 op een bal in het Witte Huis droeg, is dan toch verkocht. Dat meldt persbureau Reuters. De koper is de liefdadigheidsorganisatie Historic Royal Palaces, die onder andere verantwoordelijk is voor het beheer van Diana's vroegere paleis, Kensington Palace.

Prinses Diana droeg de jurk toen ze in 1985 met acteur John Travolta danste, wat het kledingstuk de bijnaam 'Travoltajurk' heeft bezorgd. Het kledingstuk werd maandag al op een Londense veiling aangeboden, maar toen werd geen koper gevonden. Historic Royal Palaces deed na afloop van de veiling een bod, waarna de jurk uiteindelijk werd verkocht voor 264.000 pond, omgerekend meer dan 310.000 euro. Eleri Lynn, curator van Historic Royal Palaces, is zeer tevreden met de nieuwe aanwinst. "We zijn verheugd dat we deze iconische avondjurk hebben bemachtigd voor onze collectie, twintig jaar nadat de jurk Kensington Palace heeft verlaten.”