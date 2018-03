'Travelers' krijgt nieuw seizoen op Netflix TC

16 maart 2018

15u14 0 Showbizz Goed nieuws voor de fans van 'Travelers'. De makers van de serie kregen van Netflix zopas groen licht voor een derde seizoen.

De Canadese reeks rond special agent Grant MacLaren is volgens Netflix een van de meest gevolgde, meest 'gebingde' shows in het aanbod. Logisch dus dat Eric McCormack opnieuw de stoere politieman mag uithangen. Voor de acteur is dit wellicht een leuke afwisseling op wat wellicht zijn meest bekende tv-rol is, die van Will Truman in de komische reeks 'Will & Grace', waarvan de reboot bij ons op TLC te zien is.