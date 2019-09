'Toy Story'-poster met handtekening Steve Jobs voor bijna 30.000 euro verkocht TDS

04 september 2019

15u46

Een poster waarop 'Toy Story'-helden Woody en Buzz Lightyear staan afgebeeld is in de Verenigde Staten onder de hamer gegaan voor bijna 30.000 euro. Op de poster stond een handtekening van Apple-oprichter Steve Jobs. Wat veel mensen niet weten: Jobs was als voorzitter van Pixar tevens de uitvoerende producent van de allereerste 'Toy Story'-film.

De poster van 60 cm op 90 cm ging onder de hamer bij veilingsbedrijf Nate D. Sanders Auctions. De veiling van de poster begon met een startbod van 22.500 euro, maar de poster bracht uiteindelijk zo’n 28.000 euro op.

Het is uiteraard de handtekening van de overleden Apple-topman die de waarde deed stijgen. Steve Jobs was dan ook lang eigenaar de wereldberoemde studio. Hij kocht het bedrijf toen het zich nog grotendeels focuste op het verkopen van computer hardware. Dit bleek geen succes, waarna besloten werd een animatiefilmpje te produceren om te studio te promoten. Dat filmpje was wél een schot in de roos, waarna de bal aan het rollen ging en Pixar uiteindelijk een deal sloot met Disney.

Grootste entertainmentbedrijf

Steve Jobs verwierf bij de verkoop van zijn animatiestudio liefst 6,6 miljard euro aandelen in Disney. Jobs werd zo de belangrijkste aandeelhouder van het grootste entertainmentbedrijf ter wereld, en kreeg een zitje in de raad van bestuur. Disney was sindsdien de belangrijkste partner van Apple in de mediasector.

‘Toy Story’ werd in 1995 een wereldwijde hit werd, en Pixar wist zich verder op te werken tot een betrouwbare producent van Hollywood-blockbusters. Dat zijn ze vandaag nog steeds, gezien ‘Toy Story 4', die eerder dit jaar werd uitgebracht, ook vlot de kaap van 1 miljard wist te overschrijden.