“Totaal respectloos”: André Hazes onder vuur na stuntelige aankondiging van relatiebreuk SVH/KD

12 november 2019

00u00 0 Showbizz Eén welgemikte middelvinger van zijn eigen zoontje en bekend Nederland dat massaal de zijde van vrouwlief Monique kiest. André Hazes (25) dacht het voorbije weekend smetteloos voor een nieuwe liefde te kiezen, maar raakte steeds meer verstrikt in zijn eigen leugens. "Een schande", klonk het. "Hier raakt hij niet ongeschonden uit."

'André Hazes definitief uit elkaar met Monique.' 'André Hazes heeft nieuwe liefde.' De populairste zanger van de Lage Landen zorgde het voorbije weekend voor flink wat sensatie, maar zijn fans stonden met een warm dekentje klaar. Verliefd worden op een andere vrouw? Het werd hem vergeven. Fans herinnerden zich nog levendig het amoureuze brokkenparcours van zijn vader. 'De appel en de boom', klonk het smalend. Maar hoewel ze eerst vrede leken te nemen met de nieuwe liefde tussen hun idool en tv-presentatrice Bridget Maasland (45), werd zondag pijnlijk duidelijk dat het allemaal niet zo netjes verlopen was als André liet uitschijnen. Fans van het eerste uur keerden zich tegen de populaire zanger. Zijn ex Monique Westerberg - die daags voordien nog hartjes naar André stuurde via sociale media - liet weten dat het 'gezamenlijke' persbericht omtrent hun breuk eenzijdig door André werd verstuurd. Zondagnacht raakte ze hem midden in zijn vaderhart met een foto waarop hun driejarige zoontje André zijn pa een middelvinger toont. Nederland juichte en likete. 'Kamp Monique' - met bekende aanhangers als Leontine Borsato, Nicolette Van Dam en Natasha Froger - nam geen blad voor de mond. "Dit is totaal respectloos. We denken aan jou, lieve Monique."

Perfect geregisseerd

Nochtans leek het einde van de relatie, en de berichtgeving errond, perfect geregisseerd. Zaterdag gaf het koppel aan definitief uit elkaar te zijn. "De breuk dateert al van enige maanden geleden, maar zij hebben hun best gedaan om er samen nog voor te gaan", schreef Andrés manager. "Dat mocht helaas niet zo zijn. Een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan, maar voor nu is dit het beste besluit."

Monique - die dus niet op de hoogte was van het bericht - reageerde meteen furieus. "Het persbericht dat zojuist is uitgebracht, is voor mij behoorlijk pijnlijk", klonk het op Instagram. "De afgelopen weken hebben wij, na een rotzomer, weer een fijne periode gehad. Onze zoon was ontzettend blij dat papa weer zo veel bij ons was en dat maakt een moederhart heel blij. Wij hebben een goed gesprek gehad, waarna wij toch besloten definitief een punt achter onze relatie te zetten." De reden? "Er kunnen geen afspraken gemaakt worden over bepaalde eigenschappen die nodig zijn om niet alleen als artiest, maar ook als gezin balans te hebben." Nog geen 24 uur later volgde de doodsteek in hun communicatie. "Ik heb de tijd nog niet gehad om het onze zoon uit te leggen, maar André heeft mij al via een appje laten weten dat hij gevoelens heeft voor een andere vrouw. Wie dit is, maakt het alleen maar nog pijnlijker."

Pek en veren

Bridget Maasland, de nieuwe vlam van André is vier jaar ouder dan Monique. Pijnlijk, want doorheen de jaren werd de 41-jarige blondine meermaals gevraagd of ze geen angst had door haar vriend te worden verlaten voor een groener blaadje. Dat ze het nieuws via een whatsappje moest ontvangen, sneed er diep in, maar André leek het niet te deren. Ook al hielden zijn fans inmiddels de pek en veren klaar. "Het is mijn goed recht", klonk het. "We zijn al een tijdje uit elkaar en wonen niet meer samen." Hij beklemtoont ook dat hij Monique niet bedrogen heeft en haar evenmin verlaten heeft voor zijn nieuwe vlam. De relatie was al ten einde en toen kwam Bridget plots voorbij, klinkt het. "Ik zou nooit weggaan bij mijn partner en kind voor een andere vrouw. Maar als de liefde op is, je uit elkaar gaat en dan iemand anders tegenkomt waar je weer dingen door voelt die je in tijden niet meer gevoeld hebt... Als dat een schande is in bepaalde mensen hun ogen, haat me dan vooral!" Die haat leeft inmiddels écht. Zeker toen André zijn Monique in de verdomhoek duwde met de woorden dat het een door haar "zelf geschetste situatie" was. Wie de waarheid spreekt, is moeilijk te achterhalen. Maar de boodschap van kleine André naar papa was duidelijk. "Positieve energie", schreef Monique bij het plaatje met de middelvinger. Meer dan 100.000 Nederlanders én Belgen gaven haar een duim.