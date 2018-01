"Tot vaarwel": Ini Massez (Viv) pakt haar boeltje bij ‘Familie’ HL

20u35

Bron: HL 453 Familie Ini Massez als Viv in 'Familie'. Showbizz Afgelopen vrijdag verdween Leen met haar gezin uit ‘Familie’, deze avond was het de beurt aan Viv. Het personage van Ini Massez zag haar liefde voor Benny onbeantwoord blijven en pakte haar boeltje. Leen trok Afrika, Viv naar Limburg.

Het populaire personage kondigde haar vertrek afgelopen vrijdag al aan, maar vanavond was het dan zo ver. Viv zei Benny en de rest van de familie Coppens adieu om in Limburg een job als inwonende nanny aan te nemen. Haar laatste woorden: “Zeg niet: tot ziens. Zeg: tot vaarwel”.

Ini Massez blikt enthousiast terug op haar anderhalf jaar bij 'Familie', maar kiest er nu zelf voor om zich te focussen op nieuwe projecten. “Ik heb de voorbije maanden met veel plezier op de set in Boortmeerbeek gestaan en in de huid van Viv gekropen”, klinkt het. "Er was van begin af aan afgesproken dat het om een tijdelijke rol zou gaan: het was dus een gepland afscheid. Ik heb ‘Familie’ altijd gecombineerd met andere tv-projecten. Die zuurstof heb ik nodig. Maar wie weet duikt Viv vroeg of laat nog eens op in het leven van de familie Coppens.”

Familie Ini Massez met Jasmijn Van Hoof (Stefanie) en Govert Deploige (Benny) op de set van 'Familie'.