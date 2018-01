'Tomb Raider'-succes inspireert: ook deze videogame krijgt een Hollywoodverfilming TC

23 januari 2018

15u20 0 Showbizz De klassieke videogame 'Duke Nukem' wordt mogelijk verfilmd door Michael Bay. Hij wil er net zo'n succesvolle franchise van maken als de filmreeks over Lara Croft. Maar wie wordt zijn Angelina Jolie of Alicia Vikander?

'Duke Nukem' is één van de absolute klassiekers onder de spelletjestitels. Het kwam voor het eerst uit in 1991. In het spel kruipt de gamer in de huid van held Duke Nukem die in de nabije toekomst de strijd aanbindt met Dr Proton en zijn leger Techbots. De videogame is een 2D-platformspel dat tot in 2011 verschillende nieuwe versies kreeg. De game bevat ook veel humor en was opgevat als een soort parodie op macho superhelden als Rambo. Er waren eerder al filmplannen met Arnold Schwarzenegger als mogelijke hoofdrolspeler, maar die film kwam er nooit. Nu zou dat dus wel het geval zijn. Regisseur Michael Bay werkt als producer aan het project en zou aan acteur en ex-worstelaar John Cena denken om de titelrol te spelen. Hoewel het project nog in zijn kinderschoenen staat en er nog geen absolute zekerheid is of de prent er wel zal komen, wordt toch al enthousiast gereageerd in de gamerswereld, getuige de buzz die op internetfora ontstond. Wat bijgevolg wel doet vermoeden dat de mogelijke verfilming van Duke Nukem wel eens een succes zou kunnen worden.