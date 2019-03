“Toen waren ze nog met vier”: Stefan Everts toont foto van teenamputatie TK

16 maart 2019

09u00 0 Showbizz Midden december zweefde Stefan Everts (46) dagenlang tussen leven en dood nadat hij gestoken werd door een malariamug in Afrika. De ex-motorcrosser kwam er weer bovenop, maar ligt nu al enkele weken opnieuw in het Gasthuisbergziekenhuis in Leuven. De 46-jarige Limburger onderging er vorige week een teenamputatie omdat hij met een botinfectie aan zijn rechtervoet kampt. Hij toonde nu ook een röntgenfoto van zijn voet op sociale media: “Toen waren ze nog met vier”, schreef hij erbij.

Everts sukkelt al enkele maanden met zijn gezondheid, nadat hij een malaria-infectie opliep tijdens een race voor het goede doel in Lubumbashi (Congo). Als hij de teenamputatie niet had ondergaan, riskeerde Everts zijn hele voet te verliezen. De ingreep is goed verlopen, maar de tienvoudige wereldkampioen heeft nog om de zes uur een dosis antibiotica nodig om de infectie aan zijn voet te bestrijden. Hij hoopt volgende week naar huis te kunnen terugkeren.

Het is wel nog afwachten of zijn andere tenen gespaard blijven; enkele weken geleden vertelde Everts in Dag Allemaal dat de kans dat hij zijn grote teen kan behouden ongeveer 50 procent is, maar dat de andere in het necrose-stadium zitten. “Het zal nog vijf à zes weken duren voor ze dat beslissen”, aldus Everts. “De toestand van mijn linkervoet is veel beter, die herstelt zich goed. Maar aan mijn hielen en rechtervoet gaat het heel traag.” Everts probeert de moed erin te houden door met gewichten te trainen en op de hometrainer te fietsen, maar heel veel kan hij nog niet doen. “Mentaal gaat het wel. Het leven gaat voort, hé. Al heb ik nergens zin in.”

Nog maanden revalidatie

De voormalige topsporter is ook veel gewicht kwijt. “Ik ben ruim tien kilo vermagerd. Van de ongeveer tachtig bleven er aanvankelijk nog 69 over. Ik stond nog altijd redelijk scherp voor ik besmet raakte. Het is louter spiermassa die weg is. Toen ik uit mijn kunstmatige coma ontwaakte, kon ik niets meer. Zelfs m’n armen omhoog krijgen lukte me niet. En als ik wilde drinken, schoot alles altijd in het verkeerde keelgat. Ik mocht zelfs niet meer drinken uit vrees voor een longinfectie. Om maar aan te geven dat het wel een tijdje heeft geduurd voor ik weer in staat was om minimale handelingen te verrichten.”

Helemaal de oude zal de tienvoudige wereldkampioen motorcross wellicht nooit meer worden. “Zoals ik het nu zie evolueren, heb ik nog minstens drie à vier maanden voor de boeg. Misschien zelfs een halfjaar om weer - honderd procent zal het nooit meer worden - maar misschien toch 95...” De ziekte heeft hem ook veranderd. “Ik merk het nu al, dit voorval heeft me getekend voor het leven. Niet enkel ­lichamelijk. Ik ben al veel kalmer geworden. Nu redeneer ik: als het vandaag niet is, dan morgen wel. Voordien was ik veel gejaagder. En wat ik ook al heb gemerkt: ik geniet nog meer dan vroeger boven alles van mijn gezin en familie.”