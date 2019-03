‘Titanic, The Musical’ meert deze zomer aan aan het Donkmeer TK

06u41 0 Showbizz Het Donkmeer in Berlare wordt deze zomer omgetoverd tot de Atlantische Oceaan, want je kan er gaan kijken naar ‘Titanic, The Musical’. Acteurs Ivan Pecnik, Peter Bulckaen, Nordin De Moor en Michiel De Meyer krijgen de hoofdrollen in de openluchtmusical.

De film ‘Titanic’ is ons allen welbekend, maar toen de film in 1997 uitkwam werd er ook meteen een Broadway-versie van het verhaal gelanceerd. De productie was eind vorige eeuw erg succesvol en haalde maar liefst vijf Tony Awards - de Oscars van het theater - binnen, waaronder die voor ‘beste musical’, ‘beste script’ en ‘best muziek’. De muziek en liedteksten van Maury Yeston en het script van Peter Stone wonnen samen een Academy Award, een Emmy Award, een Olivier Award en drie Tony Awards.

Ivan Pecnik en Peter Bulckaen, allebei bekend uit ‘Familie’, nemen de rollen van respectievelijk de kapitein en scheepsdirecteur Bruce Ismay voor hun rekening. Nordin De Moor wordt de onfortuinlijke scheepsontwerper Thomas Andrews en Michiel De Meyer speelt stoker Frederick Barret. Daarnaast zijn ook Line Ellegiers - de vriendin van Michiel De Meyer - en Dorian Liveyns - de vriend van James Cooke - te zien in de productie.

‘Titanic, The musical’ loopt van 23 augustus tot 7 september aan het Donkmeer. Tickets via www.festivaria.eu