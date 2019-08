‘Titanic’-musical wordt plots té realistisch wanneer waterleiding breekt: “Eerste drie rijen kletsnat” MVO

26 augustus 2019

20u33

Bron: VRT Nieuws 6 Showbizz De ‘Titanic’-musical aan het Donkmeer in Berlare viel letterlijk in het water toen één van de waterleidingen barstte tijdens het einde van de voorstelling. Nét op het moment dat de Titanic zonk. Op de eerste drie rijen waren de toeschouwers kletsnat.

Het zal je maar overkomen, naar een musical over één van de grootste zeerampen aller tijden gaan kijken en druipend nat naar huis gaan. De aanwezige gasten die zondagavond naar ‘Titanic’ in Berlare gingen kijken, kunnen ervan meespreken. Sommigen waren kwaad, anderen zagen er de humor wel van in.

Het was de bedoeling dat de decor verhuld zou gaan achter een watergordijn tijdens het zinken van het schip, maar één van de leidingen die het water onder grot druk moest oppompen, brak.

De getroffen toeschouwers werden verzorgd door het Rode Kruis, met thermische dekens en een warme tas koffie.