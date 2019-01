‘Tiny tats’ zijn razend populair bij de sterren (én onze BV’s): "Alsof je op schoolbank krabbelt, maar dan op je lijf" Nadine Van Der Linden

05 januari 2019

00u00 0 Showbizz Wordt een tattoo in het gezicht het nieuwe normaal? Amerikaanse sterren als Justin Bieber en Cara Delevingne doen alvast mee, weliswaar met een 'tiny tattoo', een piepklein tekeningetje dat trendy is, ook onder Bekende Vlamingen. Toch zijn niet alle tattoo-artiesten zot van dat minieme gekrabbel op lichaam of gelaat.

Je moet twee keer kijken om het te ontcijferen, maar het staat er: 'grace', boven de wenkbrauw van Justin Bieber. De inkt is nog vers: de tattoo werd rond de jaarwisseling gezet. Daarmee is de jongeman die onze jeugd in 2010 deed kreunen van 'Baby, baby, baby, oh' één van de sterren die zich recent liet tatoeëren boven de hals. Zangeres Adele heeft een fijne A achter het oor, model Cara Delevingne heeft een tattoo van een diamant ín het oor, zangeres Halsey (bekend van 'Closer') heeft speelkaartsymbolen vóór haar oor staan...

Telkens gaat het daarbij om zogeheten 'tiny tats', de recente mode als het over lichaamsversieringen gaat. 'Tiny tats' zijn iets helemaal anders dan 'sleeves', waarbij een hele arm vol staat, of 'tramp stamps' (zogeheten 'slettentekeningen' op de onderrug van een vrouw, zichtbaar als ze een lage jeans draagt) of de tribals waarbij grote symbolen pakweg een onderbeen sieren. Vlaanderens meest ervaren tattoo-artiest Pink, uit Hasselt, legt uit: "Het gaat hier om bijna lukrake krabbels. Een sterretje op een bil, één letter op een vinger. Het zijn bijna kinderlijke tekeningen: een kleerhanger, een half maantje, een letter. Dingen die jongeren ook gewoon in een schrift of op hun schoolbank zouden tekenen..."

Kijk eens wat ik durf

De man die in Amerika deze 'tiny tats' populair maakte is 'JonBoy', werkzaam in Malibu. Hij zette de tattoo van Bieber en plaatste bij de kinderen van fotomodel Cindy Crawford (Presley en Kaia Gerber) al verschillende piepkleine symbolen. Op zijn Instagram-pagina wordt hij geroemd om miniatuurtjes die hij zomaar pardoes op een bil of rug lijkt aan te brengen. Soms is het gewoon een zwart streepje. Pink: "Toch is het niet zo makkelijk als het lijkt. Bij een grote tatoeage, over een hele rug, mag een lijntje er wel eens een millimeter naast zitten: je bekijkt zoiets toch vanop een afstand. Maar bij een sterretje van nog geen centimeter groot moeten alle zijden perfect zijn, want je zit er echt met je neus op te kijken. Dat vraagt een heel ervaren hand terwijl je het trillende toestel vasthoudt. Je moet ook weten hoe diep je met de inkt kan gaan. En dat allemaal voor weinig geld, want klanten willen voor die minitattoos weinig betalen. Ze redeneren: het is zo klein, dat mag toch niks kosten? Terwijl je er als artiest toch moeite in steekt."

In bekend Vlaanderen zie je de 'tiny tats' vooralsnog enkel op het lichaam: Eva Daeleman heeft bijvoorbeeld het woord 'liebe' op haar arm staan en Julie Van den Steen een golf op haar pols. In Amerika verschuift de trend nu stilaan naar het gezicht. Pink: "Normaal zijn gelaatstatoeages iets voor jongerenbendes: zo zijn de leden met mekaar verbonden. Net daarom associëren we gelaatstekeningen toch nog met marginaliteit. Maar omdat de nieuwe tekeningen zo klein zijn, is de drempel lager. Ik denk wel dat het ook hier ingang zal vinden, piepkleine symbolen in het gezicht. Al zou ik het zelf afraden, want ze vervagen daar snel. Binnen een paar jaar kan niemand nog lezen wat er boven Justins wenkbrauw staat. Je zit dan alleen nog met een donkere veeg in je gezicht. Ik vind het stoerdoenerij. 'Kijk eens wat ik durf.' Maar andere mensen moeten er continu op zitten kijken, dat wordt weleens vergeten."

Altijd risico

Zelf zet Pink geen 'tiny tats'. Niet op het lichaam, niet op het gezicht: "Omdat het lukrake, het nonchalante karakter, mij tegen de borst stuit. De tattooshop wordt met deze mode een walk-in shop waar je na vijf minuten weer buiten wil stappen. Voor mij is een tatoeage nog altijd een project dat een betekenis moet hebben. Bovendien, los van de maatschappelijke impact, is een tattoo in een gezicht altijd een risico. In een oorschelp tatoeëren is bijvoorbeeld lastig, want het kraakbeen staat een beetje bol, en dat kan daar beginnen te bloeden als een rund. Ik zeg altijd: je hebt een heel lichaam, eer dát vol tekeningen staat, ben je bijna dood. Laat je gezicht met rust."