‘Timtation’ onthult zijn beste versiertrucs aan seksuologe: “Wees niet te opdringerig” avh

01 mei 2018

14u03

Bron: sarataels.com 0 Showbizz Tim Wauters, de man die op Temptation Island zijn vriendin Deborah Leemans liet staan voor verleidster Cherish, heeft zijn beste versiertrucs uit de doeken gedaan. In een interview met de jonge seksuologe Sara Taels vertelt hij hoe hij vrouwen benadert. Ook Temptation-verleiders Tireily, Laiolano en Matthew onthullen hun beste moves.

Seksuologe Sara Taels vroeg enkele Temptation-mannen naar hun beste verleidingstips, zodat andere mannen wat steviger in hun schoenen staan wanneer ze de verleidingstoer opgaan. In een blogpost op haar website verklapt Tim onder andere zijn dodelijkste verleidingsmove: “Mijn blauwe ogen zijn mijn grootste troef. Vrouwen smelten voor mijn zwoele blik.” Verder raadt hij mannen aan niet te opdringerig te zijn: “Wacht af en kijk of ze terugkomen.”

Verleider Tireily raadt mannen aan om veel vragen te stellen om zo de aandacht van een vrouw te trekken. Volgens Laiolano onderscheid je je van andere mannen met mooie kleren en Matthew probeert eerst vertrouwen op te bouwen: “Blijf altijd jezelf en speel in op de gevoelens van een vrouw, dan heeft ze het gevoel dat je naar haar luistert.”

Sara Taels bundelde alle versiertips van de Temptation-mannen in een blogpost. En uiteraard schieten vooral de tips van ‘Timtation’ eruit. Lees het volledige artikel op haar website.