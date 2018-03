"Tijdloze godin": deze Chinese weervrouw is in geen 22 jaar veranderd DBJ

12 maart 2018

14u13 0 Showbizz We hebben allemaal wel een vriend die op de een of andere manier nog steeds niet veranderd is sinds het zesde middelbaar. Hoe doen ze het? Dat is precies wat mensen zich afvroegen over Yang Dan, een 44-jarige weervrouw van China's staatszender CCTV.

Mevrouw Yang ging onlangs viraal op Chinese sociale media. In de video is te zien hoe ze in de 22 jaar dat ze aan het werk is, zo goed als niet veranderd. Verbazingwekkend genoeg lijkt ze bijna precies hetzelfde als toen ze haar baan als 22-jarige begon in 1996, toen de Spice Girls regeerden op de radio en iedereen nog een Nokia-telefoon had.

De video werd oorspronkelijk gedeeld door het weerprogramma ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, met het onderschrift: "Veel internetgebruikers zijn opgegroeid met het kijken naar haar show. Ze verwonderden zich over het feit dat ze ouder lijkt geworden, maar dat is niet zo. Het lijkt er zelfs op dat ze alleen maar jonger wordt."

Tijdloze godin

De award-winnende weerpresentator wordt nu de 'tijdloze godin' genoemd en doet mensen over de hele wereld verbaasd staan over wat haar geheim is. Sommigen grapten zelfs dat het een samenzwering was, en de 22 jaar aan weerberichten werden gefilmd op één dag.