‘Ti ti ti ti tidididie’-Thor is nu fotograaf: “Voor muziek heb ik niet voldoende aanleg” DBJ

24 juli 2019

11u07 2 Showbizz In 2006 maakte de 9-jarige Thor dé oorwurm van het jaar met zijn ‘Tocht door het donker’. Dertien jaar later is Thor Salden niet echt meer met muziek bezig. Althans niet zelf, hij begeeft zich wel in het wereldje als fotograaf.

“Ik heb eerst twee jaar film, afdeling regie, gevolgd maar toen ontdekte ik mijn ware passie: fotografie”, vertelt de inmiddels 21-jarige Thor Salden aan het Nieuwsblad. “Muziekconservatorium of zoiets was gewoon geen optie. Daar heb ik geen aanleg voor, het is een misverstand dat ik een muzikaal talent ben. Nee, muziek is fijn om te maken, maar in de marge. Als tijdverdrijf.”

Als fotograaf begeeft Thor zich wel in de muziekwereld. Zo maakte hij onder meer de coverfoto voor de documentaire van Bazart en fotografeert hij ook vaak bevriende muzikanten. Je kan hem volgen op zijn eigen Instagrampagina.

Thor was in 2006 nochtans de jongste zanger ooit die een gouden plaat won. Zijn deelname aan Junior Eurosong was een mooie herinnering uit zijn kindertijd, maar niet meer dan dat. “Was ik tot mijn 16de blijven zingen, dan had dat wellicht een impact op mijn leven gehad”, klinkt het. “Nu heb ik rustig kunnen puberen in mijn eigen veilige omgeving zonder externe factoren. Thor!, dat schattige zangertje, bekijk ik als een stuk van mijn jeugd waarover ik het vandaag nog zelden heb.”