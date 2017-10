'Thuis': zo kondigen Tom en Judith hun huwelijk aan Hans Luyten

10u06 0 VRT Huwelijk Tom en Judith in Thuis

Het begint een traditie te worden bij ‘Thuis’. Bij elke feestelijke gebeurtenis maakt de soap een echte invitatie en zet die voor de trouwste fans online. Zo was er vorig jaar al de rouwbrief bij het overlijden van ‘Madam Toertjes’ of Yvette en begin dit jaar het geboortekaartje bij de komst van Vic, het kindje van Peter en Femke. En nu is er ook de faire-part van Tom en Judith. Het koppel trouwt woensdag 1 november in de Withoeve, zo staat te lezen op de huwelijksuitnodiging van Toms moeder, Marianne Eliane Hubertus Bastiaens. Of het huwelijk wel zal doorgaan, is nog maar de vraag. Op de fansites is niet iedereen daarvan overtuigd. De twijfels bij de kijkers zijn er niet alleen omdat de bruid enkele afleveringen geleden nog zelf in een dronken bui aan haar zus Thilly verklapte, dat ze eigenlijk niet wil trouwen. Maar ze komen natuurlijk ook door het gedrag van bruidegom Tom, die al een paar keer aanpapte met Karin, zijn collega in het advocatenkantoor. Heel wat volgers voorspellen dat ‘dat gedoe’ binnenkort wel zal uitkomen. Maar zal dat voor of na de plechtigheid zijn? Woensdag 1 november wordt alles duidelijk om 20u10 op Eén. Mocht het huwelijk toch doorgaan, dan zal dat trouwens al het 23ste in de Eén-soap zijn.