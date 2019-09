‘Thuis’ start jubileum zonder huwelijk maar mét een catfight en geboorte HL

02 september 2019

20u40 0 showbizz Een week na ‘Familie’ is ook ‘Thuis’ uit zijn zomerslaap ontwaakt. De eerste aflevering van het 25ste seizoen was er meteen eentje om in te kaderen. In plaats van te trouwen met Bob verzeilde Christine in een pittige catfight met Olivia.

Eind juni eindigde de seizoensfinale van ‘Thuis’ met de bruiloft van Bob (Christophe Haddad) met Christine (Daphne Paelinck). De bruid had al volmondig ‘Ja’ gezegd, maar het antwoord voor de bruidegom liet op zich wachten. Bob twijfelde, want hij wilde zich liever naar zijn ex Tamara (Tine Priem) haasten. Die stond immers op bevallen van zijn zoon. Christine had een extra argument achter de hand om hem zijn jawoord te ontlokken, want ze riep hem toe dat zij ook zwanger was van hem. En toen mengde Olivia (Moora Vander Veken) zich ongevraagd in het verhaal. Zij riep dat Christine wellicht loog en dat Bob elders werd verwacht: bij Tamara. Waarna Olivia en Christine een ware catfight begonnen en de aanwezigen hun ogen niet konden geloven.

(Lees verder onder de filmpjes.)

Bob kon het spektakel helemaal niet meer aanzien, besloot nu even niet te trouwen en spoedde zich naar Tamara. Te laat, want die was ondertussen al met de hulp van Dries (Yemi Oduwale) bevallen. En Bob blijkt wel degelijk de vader van het kind te zijn. Olivia en Leo (Walter Moeremans) kwamen als eersten op kraambezoek en werden tot meter en peter van de zuigeling gedoopt. Toen Tamara besloot om haar zoon Leo te noemen, schoot Leo’s gemoed helemaal vol.

(Lees verder onder het filmpje.)

Tussendoor zorgden Kaat (Leen Dendievel) en Kobe (Sid Van Oerle) voor een ander geluksmomentje. Zij evalueerden hun uitstap naar het huwelijk met: ‘Als je nog eens wil afspreken, dat kan.’ Is dat de voorbode van iets moois? Hun geluk stond wel in schril contrast met het verdriet van Joren (Mathieu Carpentier). Die moest de begrafenis van zijn vader organiseren en werd daarbij getroost door Tim (Jeroen Lenaerts). En Lowie leek niet opgezet met de stunt en inbreng van Olivia op het huwelijk van zijn beste vriend. Dat leek om een staartje te roepen.