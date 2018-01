'Thuis' reist naar Griekenland en alle fans mogen mee hl

29 januari 2018

17u20

Bron: hl 1 Showbizz Zin om samen met Nancy, Dieter en nog vier collega’s uit ‘Thuis’ op een Grieks strand bij een ondergaande zon van een cocktail te genieten? Dat kan dit najaar perfect!

In oktober pakt een deel van de ‘Thuis’-cast de koffers voor de jaarlijkse fanreis. Die is al aan de zevende editie toe en belooft weeral een feest te worden voor de soapkijkers. De zes ‘Thuis’-gezichten die van 2 tot 9 oktober naar Kyllini aan de Griekse Peloponnesos reizen, zijn: Annick Segal (Rosa), Bart Van Avermaet (Waldek), Ann Pira (Nancy), Raf Jansen (Dieter), Tina Maerevoet (Paulien) of Christophe Haddad (Bob). Op vakantie gaan is al fun, maar samen met de populaire gezichten uit je favoriete soap natuurlijk nog iets meer. Zeker als die acteurs benaderbaar zijn en er tijdens het verblijf allerhande 'Thuis'-animatie wordt georganiseerd, zoals een 'Thuis'-dansavond, -quiz, -galadiner en -uitstap. En elke avond wordt er met zijn allen naar de nieuwste ‘Thuis’-aflevering gekeken. Al is gewoon een duik nemen in de zee of een baantje trekken in het zwembad van het hotel aan de zijde van de acteurs bij een buitentemperatuur van zo’n 25 graden natuurlijk ook al een aangenaam vooruitzicht. Vorig jaar reisden zo’n 400 soapfans mee. Meer info over de tickets (vanaf 1.025 euro all inclusive) op: 03-210.86.00