'Thuis'-mysterie opgelost: Arne is de vandaal

05 maart 2018

20u40

De vandaal die Tom de voorbije weken in 'Thuis' terroriseerde, is maandagavond ontmaskerd. In tegenstelling tot wat de meeste kijkers dachten, bleek de pestkop niet Emma of Judith te zijn, maar wel Arne. Michiel de Meyer (24), onlangs nog winnaar van 'Steracteur Sterartiest', is dus opnieuw de bad guy. "Arne zal nooit populair worden."

Krassen en verf op zijn wagen, lekke banden, graffiti op zijn deur, een kapot slot, vuilnis op zijn stoep. De lijst van vandalenstreken met advocaat Tom als slachtoffer was erg lang geworden. Nochtans konden de kijkers de dader niet ontmaskeren. Op hun fansites wisselden ze massaal tips en theoriën uit, maar dat leidde niet tot eensgezindheid. Al waren Judith en Emma lang de hoofdverdachten. Volgens heel wat soapfans kon Arne het niet zijn, omdat hij geen reden had om Tom zo te viseren. Maar deze avond werd hij betrapt, kreeg Emma meteen ook de verklaring voor diens gedrag: ‘Ik was zo fucking kwaad op wat Tom jullie aandeed’.

“Het heeft een tijd geduurd voor ik zelf wist dat mijn personage de vandaal was”, zegt Michiel. “De schrijvers hadden me dat met opzet verzwegen. Op die manier wilden ze voorkomen dat ik onbewust iets zou verklappen door mijn onwetendheid te groot te spelen. En dat mag natuurlijk niet, want de kijkers van ‘Thuis’ zijn heel oplettend. Ik vond dat wel een goede tactiek. Het zorgde er immers voor dat ik bij sommige scènes mijn onschuld met nog meer naturel kon spelen. Toen ik het scenario las, waarin ik werd betrapt door Emma, viel ik compleet uit de lucht.”

Arne haalde de vandalenstreken uit om het meisje op wie hij verliefd is, te imponeren. “Dat is natuurlijk compleet fout en heeft zelfs wat weg van stalken. Maar uiteindelijk is Arnes plannetje wel gelukt, want de twee hebben voor het eerst eindelijk innig gekust. Ik ben benieuwd naar de reacties van de kijkers. Misschien vinden sommigen hem wel schattig omdat hij zo verliefd is. Al zullen anderen wel zeggen dat hij grote stommiteiten heeft uitgehaald. Weeral. Want toen Arne destijds in ‘Thuis’ debuteerde, maakte mijn personage zich niet erg sympathiek. Hij was tenslotte de oorzaak van de breuk tussen Olivia en Lowie. En nadien deed hij al die vreselijke dingen met Olivia: verdoven met drugs, ontvoeren en bijna zelfs verkrachten. Nee, daar scoor je bij de kijker geen punten mee. (lacht) Arne probeerde het voorbije seizoen wel aan zijn reputatie te werken, door zich te laten behandelen door een spychiater, maar ik besef dat Arne nooit populair zal worden in ‘Thuis’. Ik hoop dat de kijkers Arne toch nog een kans geven.”

Michiel vindt het niet vervelend dat hij dat hij nog eens de bad guy te moeten spelen. “Het is wat dubbel. Ik vind het jammer, dat ik door deze verhaallijn geen scènes meer zal spelen met Wim Stevens, aangezien zijn personage Tom nu natuurlijk razend is op Arne. Anderzijds is het voor een acteur veel interessanter om een vandaal te mogen spelen en niet alleen maar een voetbalcoach. Ik vond het zelfs sneu dat ik niet betrokken was bij de opnamen van die vandalenstreken. Graffiti op een gevel spuiten of een wagen met verf overgieten: dat had ik wel geestig gevonden. Maar ja, de vandaal kwam nooit in beeld, dus daar was ik nooit bij nodig. Echt jammer! (lacht)”