‘Thuis’ maakt blitzstart: drie gewonden in het ziekenhuis HL

03 september 2018

20u35 3 Showbizz De fans hebben er een week langer op moeten wachten dan hun ‘Familie’-collega’s, maar maandagavond is ook ‘Thuis’ ontwaakt uit zijn zomerslaap. De Eén-soap kende een blitzstart, met op het einde van de aflevering drie slachtoffers in het ziekenhuis.

Het was vooral uitkijken naar de afloop van de cliffhanger rond Waldek (Bart Van Avermaet), Mayra (Muriël Bats) en de kleine Zoë. ‘Thuis’ was voor de zomer geëindigd met een spannend beeld van de drie in een brandende autowrak. Wie zou het ongeval overleven? Iedereen, zo leerde de startaflevering. Waldek leek dan wel aanvankelijk in shock, maar hij kon zich dan toch tijdig herpakken om eerst Zoë en daarna Mayra te bevrijden. Mayra liep daarbij wel brandwonden op en moest verzorgd worden in het ziekenhuis. De biecht van Mayra zal natuurlijk nog gevolgen hebben, want Waldek weet nu eindelijk wat de kijker al maanden wist: dat hij niet de biologische vader van Zoë is omdat Mayra destijds hun kind na de geboorte verwisseld heeft. Waldeks ontgoocheling en walging krijgen zeker nog een staartje.

Ook Leo (Walter Moeremans) heeft het overleefd. De vriend van Marianne (Leah Thys) liep bij de venijnige ruzie met Stan (Jannes Coessens) waarbij hij een duw kreeg en zijn hoofd stootte, wel een hersentrauma op. Zijn toestand is kritiek en een zware operatie wenkt. Geraakt de puber hiermee weg of wordt hij alsnog gestraft? Tom (Wim Stevens) ruikt onraad en probeert Stan te contacteren, maar voorlopig zonder succes.

Voor dé verrassing in de startaflevering zorgde de kleine Britney (Apollonia Sterckx). Zij was na de verrassende kus van Peter (Geert Hunaerts) en Kobe (Sid Van Oerle) verschrikt weggelopen. Daarbij werd ze echter aangereden door een mysterieuze brommer, die vervolgens vluchtmisdrijf pleegde. Britney herstelt in het ziekenhuis, terwijl haar stiefpapa Dieter (Raf Jansen) op zoek moet gaan naar de roekeloze weggebruiker. Vragen genoeg, die de volgende dagen en weken om een antwoord smeken!