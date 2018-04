'Thuis'-kijkers laten hun stem horen: welke personages zijn geliefd en welke niet? HL

03 april 2018

06u05 1 Showbizz Nancy, Marianne en Femke. Dat is het trio waar de ‘Thuis’-kijker houdt het meest van houdt. Ook Lowie is héél populair. De dolgedraaide Julia en baby-verwisselaar Mayra scoren het minst goed. Dat leert een recente rondvraag bij trouwe kijkers.

Wie verovert moeiteloos de harten van de ‘Thuis’-kijkers en wie zeker niet? Dat was de vraag van een poll op de fanpagina Thuis Online, op Facebook goed voor 20.000 volgers. De uitslag is verrassend. Zo blijkt dat vooral vrouwen bekoren, want in de topdrie van populairste figuren staat geen enkele man. Nancy (Ann Pira) en Marianne (Leah Thys) zijn volgens deze rondvraag de absolute lievelingen in de Vlaamse huiskamers en delen de eerste plaats. Femke (Vanya Wellens) komt vlak na hen. Bij de mannen is Lowie (Mathias Vergels) de winnaar. Na Lowie maken de immer opgewekte Renzo (Frank Van Erum) en vervolgens ancien Frank (Pol Goossen) het podium bij de populairste mannen compleet. Pittig detail: ondanks zijn hoge score verdwijnt Renzo binnenkort uit de soap, want acteur Frank Van Erum liet onlangs weten dat zijn laatste scène reeds werd ingeblikt.

‘Thuis’ wordt niet alleen bevolkt door favorieten. Het personage met het minst aantal voorkeursstemmen is Julia (Myriam Bronzwaar). Geen grote verrassing dat zij minder geliefd is, want de mama van Paulien en Katrien maakte het vlak voor haar vertrek naar de psychiatrie wel erg bont: ze vergiftigde Marieke, vermoordde haar ex Cois, bezorgde haar andere ex Luc brandwonden en ontvoerde Waldek en Simonne. Je zou al voor minder aan populariteit inboeten!

Na Julia wordt ook Mayra (Muriël Bats) niet minder populair bevonden. Amper enkele weken geleden verwisselde de ex van dokter Ann haar baby nog vlak na de bevalling en een moeder die zoiets doet, moet bij de kijker duidelijk niet op veel sympathie rekenen. Bij de vrouwen scoren vervolgens ook Ann (Monika Van Lierde) en Charité (Aïssatou Diop) slecht qua populariteit. Bij de mannen zijn Steven (Ben Van Ostade) en Leo (Walter Moermans) het minst geliefd. Zij worden onderaan in de poll op de hielen gezeten door de levensmoeë Luc (Mark Willems) en overspelige Tom (Wim Stevens). Volgens de rondvraag wordt het sympathiekste koppel gevormd door Dieter (Raf Jansen) en Nancy, vlak voor Femke en Peter (Geert Hunaerts). Het ‘oerkoppel’ Frank en Simonne (Marleen Merckx) prijkt op de derde plaats.

De makers van ‘Thuis’ waren niet betrokken bij de organisatie van de poll. ‘Maar we kennen Thuis Online wel als een fanpagina, die al enkele jaren geëngageerd met ons programma bezig is’, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. ‘Met succes, als je ziet dat ze meer dan 20.000 volgers hebben. We werken niet structureel samen, maar volgen hen wel.’

Hoe kijkt de ploeg van ‘Thuis’ tegen deze uitslag aan?

Iedere ‘Thuis’-kijker heeft zo zijn eigen favorieten. En meestal zijn dat de personages waar je het meest van jezelf of een kennis in terug ziet. De herkenbaarheid maakt een personage populair. Veel heeft ook te maken met de verhaallijnen van het ogenblik van de poll. De makers van Thuis Online zijn jonge studenten en een groot deel van hun volgers ook, neem ik aan. Bij een andere poll krijg je andere namen bovenaan. Eind december maakte Google het jaarlijkse lijstje van meest gegoogelde ‘Thuis’-personages bekend. Eigenlijk was dat ook een poll, maar daar kwamen andere namen naarboven. De topvijf bestond toen uit Frank, Rosa, Ann, Simonne en Marianne.

Maar een naam googelen of voor iemand stemmen lijkt toch een verschil. Er lopen in ‘Thuis’ in elk geval sympathiek en minder sympathieke figuren rond.

Om een goed verhaal te vertellen heb je inderdaad personages nodig, die soms heel lief en goed zijn, maar soms ook verkeerde keuzes maken. En iemand die foute keuzes maakt, vind je vaker ook minder sympathiek. Dat is heel normaal. Maar de populariteit van een personage kan ook draaien door het verhaal. Je weet nooit wat er in de toekomst ligt.