‘Thuis’-kijker ontdekt eindelijk wie Thilly verkracht heeft en dat blijkt niet Jasper te zijn Hans Luyten

17 januari 2020

Wat een verrassende plotwending in 'Thuis'! De kijker kreeg eindelijk te zien wie de verkrachter is van Thilly. Dat bleek dan toch niet boksleraar Jasper te zijn, maar wel … Jacques, de ogenschijnlijk brave collega van Thilly bij De Kabouters.

Op die manier is het mysterie, dat al weken ‘Thuis’ overheerst, eindelijk opgelost. Thilly (Lauren Müller) werd immers vlak voor de jaarwisseling verkracht. Omdat de vriendin van Waldek (Bart Van Avermaet) die avond op aangeven van Jasper (Kristof Verhassel) drugs had gebruikt en het bewustzijn had verloren, kon ze zich niets meer van dat drama herinneren. En dus ook niet wie haar seksueel misbruikt had. Thilly, de politie en de kijker dachten lang verkeerdelijk dat Jasper de dader was. De boksleraar had immers ook al bekend dat hij Frederieke (Eva Vanduren), de uitbaatster van Bar Madam, had vermoord. Per vergissing, want hij dacht dat hij Thilly molesteerde. Op het verkleedfeestje waar hij opdook, droegen Frederieke en Thilly echter precies dezelfde outfit en maskers.

Maar vrijdag was op het einde van de aflevering te zien, hoe Jacques (Peter Van de Velde) zich de beelden van die bewuste avond herinnerde. En daarbij kon de kijker zien wat er zich werkelijk had afgespeeld en hoe Jacques zich aan de jonge Thilly had vergrepen. Een geheim dat enkel de kijker en de dader kennen, aangezien Thilly en de politie hem niet verdenken of op het spoor zijn. Het lijkt er dus op dat Jacues met die verkrachting weg zal geraken en niet gestraft zal worden.

Emotioneel raken

‘We verwachten dat deze verhaallijn wel wat reacties zal losweken bij de kijkers’, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. ‘Dat is zo bij elk verhaal dat de personages emotioneel erg raakt. Of het nu om liefde, haat, woede of misbruik gaat: als de personages daar fel op reageren, dan zal dat ook bij de kijkers in de huiskamer zo zijn. En dus ook op het internet. Maar elk verhaal moet bij ons verteld kunnen worden. Ook als het over delicate thema’s gaat. We houden daarbij wel altijd goed in het oog hoe we dat verhaal dan vertellen en in beeld brengen. In dit geval zullen we bijvoorbeeld geen expliciete beelden van die verkrachting tonen. We hebben de opbouw en context van de scènes weloverwogen geschreven en gedraaid. Voor deze serene aanpak kiezen we al jaren.’