'Thuis' breekt seizoensrecord met dramatisch trouwfeest Mark Coenegracht - redactie

12u00 0 VRT Dokter Judith (Katrien De Ruysscher) (links) ontdekt door dokter Ann (Monika Van Lierde) (rechts) het bedrog van Tom. Showbizz 1.453.234 kijkers hebben vrijdag het veelbesproken trouwfeest van Tom en Judith gevolgd in 'Thuis'. Daarmee haalt de Eén-soap moeiteloos het seizoensrecord. In de aflevering werd het overspel van de bruidegom met zijn collega Karin onthuld door een boze dokter Ann.

Diezelfde dag scoorde ook 'The Voice van Vlaanderen' op VTM. De 'battles' - met het veelvoudig 'stealen' van kandidaten door de coaches - doen het stukken beter dan vorig jaar. Naar de derde reeks 'battles' keken 887.000 fans. Op zondagavond blijft Eén de lievelingszender van Vlaanderen. 'Twee tot de Zesde Macht' was met 1.164.000 kijkers weer het bestbekeken programma. De veelgeprezen Vlaamse fictiereeks 'Tabula Rasa' haalde met de tweede aflevering niet meer de kaap van het miljoen en bleef steken op 956.000 fans. De openingsaflevering was nog goed voor 1.033.000 kijkers.

Gisteravond kende het uit de hand gelopen huwelijksfeest, verspreid over drie Thuis-afleveringen, zijn summum met een onverbiddelijke Judith die Toms koffers pakt. Haar kersverse echtgenoot is helemaal van de kaart, maar zijn klaagzang haalt weinig uit. #Thuisopéén op Twitter ging in overdrive, zie onder:

1-0 voor het sterke geslacht! Go Judith 🔥 #Thuisopeen pic.twitter.com/U18kLWLWXM Yfe De Munck(@ yfe_dm) link

Zoveel drama in een half uur, LUV IT #Thuisopeen Robin Durwael(@ RobinDurwael) link

Toen Yvette doodging, heb ik de eerste en enige keer gehuild bij Thuis. Vandaag was de tweede keer. Judith die brak.💔😭 #thuisopeen Ies Astra(@ IesAstra) link

Wij zitten hier allemaal te roepen: “GIJ HEBT OP TOON GEZETEN!!!!!” @een #thuisopeen MANONMOISELLE(@ MANONHUYSMAN) link

Samenvatting van #thuisopeen van vriendlief: “familie De Decker.... heeft het aan zijne rekker” Selien Didden(@ Selien_D) link

Zet Judith een punt achter haar relatie met Tom, of kunnen ze hun huwelijk redden, nog voor het goed en wel begonnen is? #thuisopeen @een pic.twitter.com/9AdrBDou29 playmonews(@ playmonews) link