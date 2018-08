'Thuis'-actrice Tine Priem stelt haar grote liefde voor: "Tom maakt mij zo gelukkig" MV

09 augustus 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz In ‘Thuis’ doet ze niets liever dan flirten. In het echte leven is Tine Priem (29) al drie jaar samen met haar vriend Tom (34). Pas nu stelt ze hem aan je voor. Waarom dat zo lang heeft geduurd? Tine vertelt het zelf: "De reden is simpel", zegt de ‘Thuis’-actrice. "Tom is nogal verlegen, eigenlijk wil hij liefst uit de schijnwerpers blijven. Dat heb ik altijd gerespecteerd. Ik vond het ook wel leuk dat onze liefde strikt privé bleef."

Maar...

Wel, Tom en ik gingen naar de voorstelling van ‘De Creme Glace Oorlog’ van de Sven De Ridder Company. Goed gelachen, trouwens. En toen heb ik impulsief een selfie van ons tweeën genomen en die op Instagram gepost. Gewoon, zonder er echt bij na te denken. ’t Was een heel plezante avond, vandaar. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat er zoveel reacties op die foto zouden komen.

Je hebt er toch geen spijt van?

Nee, tuurlijk niet. En Tom ook niet. Iedereen mag weten dat Tom en ik enorm gelukkig zijn samen. We vullen elkaar zeer goed aan, we steunen elkaar in alles wat we doen.

En als er een discussie is?

Dan praten we daarover. Communicatie is de basis voor een goeie relatie, zeggen ze vaak. En dat is zo. Tussen Tom en mij zijn er ook totaal geen ergernissen. ’t Gaat in feite allemaal vanzelf. Kortom, hij maakt mij gelukkig. Héél gelukkig.

Hoe heb je hem leren kennen?

Laat ik eerst zeggen dat ik in die periode op het punt stond om van Gent naar Mechelen te verhuizen. Ik was een jaar vrijgezel, en met m’n verhuis in het vooruitzicht nam ik me voor om tijdelijk oogkleppen op te zetten.

