‘Thuis’-actrice Tina Maerevoet zet haar carrière voorlopig boven haar kinderwens: “Het lijkt nooit het goede moment voor een gezin” VVDW

09 januari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Toen Tina Maerevoet (34) vijf jaar geleden besloot om te stoppen met ‘Thuis’, voelde ze zich naar eigen zeggen plots nutteloos. Gelukkig kon ze niet veel later alweer terug naar de set, want in acteren en het theater ligt haar grote liefde. Die is zo groot dat haar kinderwens er nog even voor moet wijken.

Tina is al lang weer een vaste waarde in de Eén-soap, maar je kan haar de komende drie maanden ook weer aan het werk zien in het theater. In ‘Huisvrouwmonologen’ staat ze voor het eerst samen op de planken met haar tv-moeder Myriam Bronzwaar, Julia uit ‘Thuis’. Een droom die uitkomt. “We wilden al lang samen theater spelen. Het is heel fijn om dit samen te kunnen doen want we zijn beste vriendinnen”, vertelt Tina. “Ook buiten het werk zien we elkaar regelmatig. Ik ben haar ook al gaan bezoeken in Griekenland, waar ze een vaste stek heeft. We hebben misschien een leeftijdsverschil, maar we voelen elkaar goed aan en geven elkaar zelfs raad.”

In ‘Huisvrouwmonologen’ speel je een kinderloze vrouw. Net als jij dus.

“Ik speel in het stuk Martje, de dochter van Elise, gespeeld door Myriam Bronzwaar. Martje heeft alles netjes op een rijtje, is bijzonder verantwoordelijk en laat niets aan het toeval over, in tegenstelling tot haar moeder. Dat zorgt geregeld voor spanningen maar ook voor hilarische situaties. Ik zelf denk wel aan kinderen maar ik wil daar een juist moment voor kiezen. Mijn agenda zit altijd snel vol, het lijkt nooit het goede moment. Als ik zwanger zou zijn, zal ik sowieso iemand op werkvlak moeten teleurstellen. Ach, het zal wel komen als de tijd rijp is.”

(Lees verder onder de foto)

Je bent dus eerder een carrièrevrouw dan een huisvrouw?

“Toch wel. Ik begrijp dat vrouwen thuis willen blijven voor hun kinderen, maar ik zou mijn job en collega’s te hard missen om fulltime huisvrouw te zijn. Ik zou vereenzamen want de meeste vriendinnen werken overdag.”

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN