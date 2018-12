‘Thuis’-actrice Tina Maerevoet ligt al drie jaar in de

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik mis de Tina van vroeger. Die positieve vrouw die níet wantrouwig was”, zegt Tina Maerevoet (34) in Dag Allemaal over zichzelf. Het overlijden van haar vader heeft bij de ‘Thuis’-actrice grote littekens nagelaten, vertelt ze zelf in ‘Op Weg Met Jan’. Maar ze koestert hoop: “Er kan nog zoveel moois gebeuren in mijn leven, ik moet er alleen voor openstaan.” Een oprecht, aangrijpend gesprek.

In ‘Thuis’ wordt Tina’s personage niet gespaard van menselijk leed. Het ivf-­traject van Paulien verloopt bijzonder moeizaam, waardoor zij haar kinderwens keer na keer uitgesteld ziet. Het maakt haar niet de vrolijkste van de bende. En laat dat nu net een gevoel zijn dat Tina heel goed bij zichzelf herkent.

Euthanasie

Drie jaar geleden stierf Tina’s vader Ludo op z’n 62ste aan longvlieskanker. De vreselijke ziekte was het gevolg van de asbestdeeltjes die hij als kind had ingeademd, toen hij rond de terreinen van bouwbedrijf Eternit speelde. Tina’s papa koos na een lange lijdensweg voor euthanasie. ‘Ik merk dat heel onze familie toen een knak heeft gekregen’, vertelt ze.

‘Ik ben meer in mijzelf gekeerd’, verwoordde je je gevoel bij Jan Van Looveren in Sri Lanka.

(knikt) In het begin was ik vooral kwaad, op alles en iedereen. Als ik bijvoorbeeld oudere mensen hoorde klagen, dacht ik: jullie léven tenminste nog, mijn papa is maar 62 geworden. Zijn dood voelde zo onrechtvaardig aan. Maar met kwaadheid los je natuurlijk niets op. Er kwam verdriet voor in de plaats. Maar wanneer je heel verdrietig bent, ben je niet meer de toffe die iedereen in z’n vriendengroep wil. En dat heeft mij lang onzeker gemaakt.

Raakte je zo wat geïsoleerd?

