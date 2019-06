‘Thuis’-actrice Tina Maerevoet: “Die hufter heeft ‘chance’ gehad” SD

25 juni 2019



Bron: Instagram 0 Showbizz Zondag hadden Tina Maerevoet (35) en haar vriend een confrontatie met een man die trots vertelde hoe hij asbest afbrak. Pijnlijk, aangezien de vader van Maerevoet stierf aan de kankerverwekkende stof.

“Gisteren stond er voor mij in de winkel een ‘heftig type’. Zo’n inhoudsloze maar wel opgepompte kleerkast met de gruwelijkste tattoo’s die een tattoo-’artiest’ kan zetten”, begint Tina Maerevoet haar relaas op Instagram. Na in de winkel zelf al moeilijk gedaan te hebben, richtte de man buiten zijn pijlen op de vriend van de ‘Thuis’-actrice. Hij vroeg hem om een vuurtje. “Nee, ik ben gezond, ik rook niet”, antwoordde Maerevoets vriend. “Gezond, gezond, ik ben gezond, ik breek elke dag asbest af”, was het trotse antwoord van de man. Toen de vriend van Maerevoet hem erop wees dat haar vader gestorven was aan asbest, antwoordde de man geringschattend: “Ochaaaaaaaaremen zenne....”

“We zijn zondag 23 juni”, schrijft de actrice. “Mijn papa zou vandaag 67 jaar geworden zijn. Ik probeer altijd het goede in mensen te zien en ben geen agressief type. Maar die hufter heeft ‘chance’ gehad. Als jullie in de toekomst dergelijke inhoudsloze kleerkasten tegenkomen, die opscheppen over asbest, geef ze gerust een onvergetelijke opvoedende tik van mij.”