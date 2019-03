‘Thuis’-actrice post mysterieuze zwangerschapsfoto HL

15 maart 2019

20u35 0 Showbizz Deze avond zorgde Kaat voor een leuke verrassing in ‘Thuis’: na een wekenlange afwezigheid dook het personage van Leen Dendievel opnieuw op. Op sociale media scoorde de actrice ook met nog een surprise: haar bolle buikje.

De zwangerschapsfoto is een beetje flou, maar trok toch alle aandacht van haar verbaasde volgers. Sommigen wilden weten of de echtgenote van zanger Udo echt in verwachting is. De actrice, die vorig jaar ook in ‘Dancing with the Stars’ te zien was, drukte de speculaties meteen de kop in door te posten dat het om een valse ronding ging. In ‘Thuis’ kan Kaat natuurlijk ook niet zwanger zijn, gezien haar verleden als Franky. Nee, er was dus een andere, simpele verklaring: Leen stond op de set van de kortfilm ‘Evelynne’, waarin ze duidelijk met veel plezier een zwangere personage speelt. ‘Familie’-collega Sylvia Claes en VTM-gezicht Dina Tersago reageerden dat het buikje haar wel stond. Bo Van Spilbeeck had het beeld ook opgemerkt en hield het op: ‘Haha, supergrappig, ik was ook bijna mee in het fake verhaal.’