‘Thuis’-actrice Moora Vander Veken over haar jaar in New York en Londen: “Ik weet nu eindelijk dat ik veel kan” BDB

07 maart 2020

09u30

Bron: NB 1 Showbizz De pauze bij ‘Thuis’ heeft van Moora Vander Veken (27) een sterke vrouw gemaakt. Vorige zomer besloot ze een jaar naar Londen en New York te trekken om haar acteerkunsten te verbeteren en daar heeft ze nog geen seconde spijt van gehad. “Vroeger dacht ik dat ik niet goed genoeg was. Bullshit!”, vertelt ze in Nieuwsblad Magazine.

In New York volgde Moora onder andere een workshop bij Larry Moss, de coach van Leonardo DiCaprio. “Toen mijn coach uit Londen toevallig in New York was en we samen uiteten gingen, zat ik plots met Larry aan tafel”, vertelt ze. “Ik was door het dolle heen. In het toilet heb ik tegen mezelf moeten zeggen: oké Moora, keep it cool. Maar ik heb me proberen gedragen als iemand belangrijk. Het is een kunst om alles wat je doet en zegt nog net dat tikkeltje interessanter te doen lijken.”

Moora is ervan overtuigd dat ze intussen een betere actrice is geworden. “Ik heb me lang afgevraagd of ik wel iets anders kon dan Olivia spelen in ‘Thuis’. Of ik mezelf wel een actrice mocht noemen. Ik heb namelijk nooit op een acteerschool gezeten en heb zes jaar dezelfde rol gespeeld. ‘Dat is bullshit’, zeiden andere acteurs me. Je hebt verdorie twaalf jaar ervaring. Nu voel ik me ook echt zekerder van m’n stuk. Ik weet dat ik veel kan. Om bepaalde oefeningen te doen, breken de coaches je volledig af. Al je issues, alles waar je bang voor bent, dat passeert daar de revue. Ze hebben me doen huilen door bepaalde vragen te stellen en dingen te zeggen.”

Na een hectische tijd in Londen en New York trok Moora recent naar de Caraïben om tot rust te komen. “Ik was volledig uitgeput", vervolgt ze. “Ik ben er ook verliefd geworden op een local. Ik heb echt snel een crush. Maar ik lig daar niet mee in bed hoor. Soms is dat niet meer dan handjes vasthouden, meestal zelfs. Die moeten niet in m’n broek zitten. Ik ben echt oldskool daarin.”