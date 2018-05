'Thuis'-actrice Leah Thys gaat spoken oproepen in 'Heel Geestig' TC

17 mei 2018

10u18 0 Showbizz Actrice Leah Thys is binnenkort te zien in de nieuwe, komische theaterproductie 'Heel Geestig'. Daarin zal ze de rol van een medium vertolken. Ook haar 'Thuis'-collega Wim Stevens heeft een hoofdrol in het stuk.

Leah Thys kennen we vooral als Marianne uit 'Thuis'. Als dat personage sukkelt ze van het ene drama in het andere. En dus leek de actrice nu even aan iets anders toe te zijn. Leah gaat namelijk de komische toer op met het gloednieuwe theaterstuk 'Heel Geestig'. Daarin vertolkt ze de rol van het medium Madama Arcati die in opdracht van schrijver Charles (een rol van Leah's tv-zoon Wim Stevens) een séance zal houden. Wanneer ze daarbij de geest van diens overleden vrouw oproept, en Charles de enige is die haar kan zien, zorgt dit voor heel wat hilarische toestanden. 'Heel Geestig' is een bewerking van het Britse stuk 'Blithe Spirit' en is een productie van Loge 10 Theaterproducties. Naast Leah en Wim spelen ook Myriam Bronzwaar, Ann De Winne, Hilde Van Wesenpoel, Erik Goris en Nathalie Wijnants een rol. Het stuk loopt vanaf 30 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen.