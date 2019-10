Exclusief voor abonnees ‘Thuis’-actrice Katrien De Ruysscher keert terug naar het theater: “Het is goed om af en toe andere dingen te doen” CD

10 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Zodra de kinderen wat ouder zijn en minder zorg nodig hebben, schiet er voor mama weer meer tijd over. En die brengt ‘Thuis’-actrice Katrien De Ruysscher (41) graag door met haar eerste grote liefde, het theater. “Op de planken staan zorgt voor een gezonde dosis zenuwen”, vertelt ze in Story.

De meeste Vlamingen kennen Katrien De Ruysscher vooral als dokter Judith in ‘Thuis’, maar de actrice heeft ook een groot hart voor het theater. Die passie is weer aangewakkerd nu ze de hoofdrol speelt in het stuk ‘Woesten’. Katrien kruipt in de huid van Elisabeth, een vrijgevochten vrouw die voelt dat de wereld en het leven meer te bieden hebben dan de bekrompenheid van het dorp waar ze woont. “Het stuk speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar het beoordelen en veroordelen van mensen is nog steeds actueel. Alleen gebeurt het nu via sociale media”, vertelt Katrien. “Welke kritiek daar soms op wordt geuit zonder na te denken over de consequenties... Vreselijk! Je moet niet óver, maar mét mensen praten.”

