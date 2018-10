'Thuis'-actrice Katrien De Ruysscher: "Het is mijn taak om mensen te helpen die het minder goed hebben" Christophe D'Huysser

13 oktober 2018

06u00

Al zes jaar lang speelt Katrien De Ruysscher (40) dokter Judith in Thuis, maar naast de set zet de actrice zich graag in voor haar medemens. Zo voert ze een strijd tegen het overmatig gebruik van plastic en wil ze vluchtelingen een mooie toekomst geven. En die waarden geeft Katrien ook door aan haar drie kinderen.

We hebben afgesproken met Thuis-actrice Katrien De Ruysscher in haar thuisbasis Lommel. Tijdens de lange rit ernaartoe duikt meteen de vraag op: hoe belandde Katrien vanuit het Antwerpse in het verre Limburg? Het antwoord is simpel: door de liefde. "Mijn man is afkomstig van hier. Eerst hebben we nog samen in Antwerpen gewoond, maar toen er kindjes kwamen zijn we naar Lommel verhuisd. Ik vind het belangrijk dat onze kinderen in het groen kunnen opgroeien. Hier hebben ze een tuin én een aangrenzend bos waar ze kunnen ravotten. Zelf ga ik daar ook drie keer per week lopen. Intussen geniet ik van de rust, die is welkom als compensatie voor de drukte van het werk."

