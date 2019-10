Exclusief voor abonnees ‘Thuis’-actrice Katrien De Becker cijferde zichzelf lange tijd weg: “Ik beteken graag iets voor anderen” TB

27 oktober 2019

06u00

Bron: Primo 0 Showbizz Katrien De Becker (48), Tania Tibergyn uit ‘Thuis’, vindt haar geluk in het spelen, in het creatief bezig zijn. “Hoewel dat in Vlaanderen ook geregeld gepaard gaat met teleurstellingen”, aldus de actrice. “Ik ga vaak auditie doen en dan kom ik regelmatig dezelfde collega’s tegen. Het valt me op dat de rol vaak naar dezelfde persoon gaat.Maar ik laat me daardoor niet uit mijn lood slaan. Ik doe gewoon telkens weer mijn stinkende best. En ik heb eigenlijk niet te klagen: ik heb ‘Thuis’, ik krijg voldoende mooie rollen in het theater aangeboden en ik doe heel wat stemmenwerk voor animatiefilms. Mijn dagen zijn goedgevuld. Maar misschien zou een fraaie rol in een film me nog wat gelukkiger maken?”, zegt ze in het blad Primo.

Bestaat het opperste geluk?

Dat denk ik wel. (peinzend) Echt wel. Ik beleef op een dag heel wat momenten waarop ik denk: ‘Voilà, dit is nu het opperste geluk!’ Als mijn kinderen thuiskomen en me eens goed vastnemen, dan betekent dat voor mij het ultieme geluk. Op zo’n momenten ben ik écht blij dat ik leef. Voor veel mensen klinkt dit nu misschien heel gewoon, maar ik geniet daarvan. Als Johan (De Paepe, nvdr), mijn partner, me knuffelt, dan besef ik hoe schoon de liefde wel kan zijn. Elkaar graag zien, dat is toch het opperste geluk? Elkaar het geluk ook gunnen en elkaar hoger en verder brengen in dit leven. (enthousiast)

Kan je onophoudelijk gelukkig zijn?

Ik bevind me nu toch al een hele tijd in een héél gelukkige periode. En mensen zien dat ook aan mij. Niet dat ik voordien diep ongelukkig was hé, maar ik heb moeilijke periodes gekend. Op relationeel vlak dan. Maar ook toen probeerde ik altijd het positieve van de zaak te zien. Ja, er waren momenten dat ik crashte, en toch probeerde ik ook in die moeilijke periodes gelukkig te zijn. Elke dag zag ik wel ergens een lichtpunt, en dat probeerde ik dan te grijpen. Het heeft geen zin om bij de pakken te blijven zitten.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen