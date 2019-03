‘Thuis’-actrice Elise Roels: “Vroeger vond ik het leuk om herkend te worden. Nu niet meer” CD

15 maart 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Dat sommige tieners veel in hun mars hebben, is geen nieuw gegeven. Zes jaar geleden kwam de toen amper 14-jarige Elise Roels (20) op de set van ‘Thuis’ terecht. Wat het haar kostte aan zorgeloze puberjaren, won ze dubbel en dik aan assertiviteit. “Voor ik acteerde, durfde ik amper een brood te bestellen”, vertelt ze in Story.

De dagplanning van Elise Roels ziet er net iets gevulder uit dan die van de gemiddelde prille twintiger. En dat belooft er voorlopig niet op te beteren. Naast haar rol in ‘Thuis’ en haar studies heeft ze momenteel immers ook repetities voor het komische theaterstuk ‘Het Slippertje’, dat op 21 maart in première gaat in het Mechelse Theater M. En daar komt telkens een opmerkelijke metamorfose bij kijken, want het stuk speelt zich af in de jaren 80. “Mijn personage Lara is een punkster, en daar hoort een typisch jaren 80-kapsel bij. Heel grappig! Al duurt het wel heel lang om mijn haar te creperen met zo’n wafelijzer. En ik heb bij wijze van spreken geen zittend gat”, lacht Elise. “Lara is best rebels, een groot verschil met mij. Ik was amper veertien toen ik bij ‘Thuis’ begon, dus ik heb nooit de kans gekregen om zwaar te puberen. Nu denk ik soms dat ik dat wat meer had moeten doen en durf ik al eens tegengas te geven. Heel mijn generatie doet dat, kijk maar naar al die klimaatbetogingen. Ik ben zelf trouwens ook al mee gaan betogen. Er moet iets gebeuren, hé. De tijd dringt.”

