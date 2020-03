‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck in moeilijkheden door coronacrisis: “Vechten of boeken dicht” HL

28 maart 2020

15u21 0 tv In de Eén-soap ‘Thuis’ zit er net een mooie rol aan te komen Daphne Paelinck, maar de opnames van de reeks werden noodgedwongen stilgelegd. Jammer voor de actrice, maar ze maakt zich meer zorgen over haar pop-uptheater dat door de crisis in zeer moeilijke papieren komt.

“Ik ben technisch werkloos”, zegt Daphne Paelinck. “Ik keek enorm uit naar mijn comeback als Christine in ‘Thuis’, want er lag een mooie verhaallijn voor me klaar. Gisteren dook ik op tv na een afwezigheid van zeven maanden weer op in de reeks en zal nog te zien zijn in de aflevering tot 24 april. Maar wanneer gaan we de rest opnemen? Niet alleen liggen de tv-opnamen stil, ik moest ook de deuren van ons pop-uptheater in Antwerpen sluiten.”

Dat is een harde klap voor Daphne en haar partner Randall Van Duytekom. “We hebben nu twee opties. Ofwel doen we de boeken dicht, ofwel gaan we vechten om dit financieel te overleven”, aldus de actrice. “We gaan voor het tweede, maar dat is niet simpel. De overheid biedt veel beroepen steunmaatregelen, maar wij vissen daar als vzw overal achter het net. Onze hoge maandelijkse kosten lopen door, terwijl we nul euro inkomsten hebben. We worden op geen enkele manier gesubsidieerd. Vandaar dat we op onze website www.deproefkonijnen.be een crowdfunding hebben gestart. Ik hoop op de sympathie en gulheid van veel theaterliefhebbers. En dat we de draad snel weer kunnen oppikken.”