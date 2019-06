‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck bevallen van een meisje TK

30 juni 2019

08u41 0 Showbizz In de seizoensfinale van ‘Thuis’ stond Daphne Paelincks personage Christine nog in een trouwjurk voor het altaar, maar in het echte leven lag de actrice (30) in het ziekenhuis te bekomen van de bevalling van haar eerste kindje. Het werd een dochter, genaamd Allie.

Paelinck kondigde het nieuws van haar bevalling zelf aan op Instagram. Ze postte een foto van het geboortekaartje van Allie. “Op 26 juni om 12u18 is Allie begonnen aan haar grote reis. Wij zijn dolblij en meer dan klaar om vanaf nu al onze avonturen met drie te beleven”, schreef ze erbij.

Onlangs vertelde Daphne tijdens een dubbelinterview met Kürt Rogiers in ‘Dag Allemaal' nog hoe ze haar zwangerschap aankondigde bij haar ‘Thuis'-collega’s. “Ik was twaalf weken zwanger toen ik enkele scènes in lingerie moest spelen, en ik had nog niks tegen mijn collega’s gezegd. Maar ja, op dat moment zouden ze het wel merken, hé. Dus heb ik het die ochtend gewoon gezegd en meteen mijn kleren uitgedaan.” Wel wat onwennig, vertelde ze. “Als je zwanger bent, verandert je lichaam heel snel. Ze zeggen altijd dat je je op en top vrouw voelt als je zwanger bent, maar ik voelde mij totáál niet vrouwelijk. Voor ik zwanger was, was ik verslaafd aan buikspieroefeningen en had ik van die ‘blokjes’, maar die verdwenen heel snel. Dat vond ik echt niet fijn.”

Het was ook niet altijd makkelijk om de groeiende buik te verstoppen voor de kijker. “We deden dat door een handtas strategisch voor mijn buik te houden of zo. Soms, als je heel goed kijkt, zie je het wel in beeld, maar ik had niet zo’n grote buik om te verstoppen als An Vanderstighelen (die Sam speelt, nvdr). Op een bepaald moment waren er bij ‘Thuis’ twee actrices die een zwangerschap speelden en twee die écht zwanger waren.”