‘Thuis’-actrice Annick Segal gaat zingen: “Maar de hoge noten doe ik niet” KD

20 september 2019

08u00

Bron: Het Nieuwsblad 1 Showbizz Op 12 januari doet Annick Segal (58) haar ‘Thuis’-personage Rosa even vergeten. Ze neemt samen met een hoop andere artiesten deel aan de concertreeks ‘Bellissama’. “Het wordt een reis door mijn leven aan de hand van muziekstukken die ik zelf uitgekozen heb”, zegt ze in Het Nieuwsblad. “Maar ik ben geen muzikante dus hoge noten zing ik niet.”

“Er zal chanson, musical en klassieke muziek te horen zijn”, zegt de actrice in Het Nieuwsblad. “Mijn leven zonder die genres kan ik me niet voorstellen. Tijdens mijn concert heb ik het over mijn relatie met mijn man, over hoe mijn grootouders vanuit Roemenië naar hier zijn gekomen, over hoe ik met mijn paard Zandhoven al een tijd onveilig maak. Het wordt een reis door mijn leven aan de hand van muziekstukken, die ik zelf uitgekozen heb en ik durf ook persoonlijk te worden.”

Annick zingt zelf, maar wordt ook begeleid door andere artiesten. “Maar ik ben geen muzikante, dus de hoge noten laat ik over aan de anderen. Ik vond klassieke muziek altijd mooi. In ons gezin werd er ook altijd veel naar dat genre geluisterd. Elke opera in Antwerpen heb ik gezien met mijn tante. De Koningin Elisabethwedstrijd keken we altijd samen met de hele familie. Het zat in mijn opvoeding en heeft me heel erg geraakt. Daarom dat ik dit ook doe. Ik wil aantonen dat deze muziek even bepalend kan zijn in het leven als genres die als ‘lichter’ worden aanzien. Het belooft een ontspannende kleine twee uur te worden voor de mensen.”