'Thuis'-acteurs nemen het op tegen Belgian Red Flames voor Warmste Week TK

18 september 2018

08u36

Bron: VRT 0 Showbizz Wie de acteurs uit 'Thuis' wel eens wil zien voetballen - tegen ons vrouwelijk nationale elftal dan nog - kan op 23 december afzakken naar Sportoase Leuven. De twee groepen nemen het teken elkaar op in een partijtje zaalvoetbal, speciaal voor de Warmste Week.

De samenwerking tussen 'Thuis' en de Red Flames komt niet uit de lucht vallen. Tijdens hun stage in het begin van dit jaar kwamen de speelsters en de staf van de Belgian Red Flames al eens op setbezoek bij de soap. "Na ons bijzonder aangenaam en interessant bezoek begin dit jaar op de set van Thuis en nadat de cast in april is komen supporteren tegen Portugal, willen we nu wel eens weten wie er op het terrein de sterkste is", aldus voetbalster Nicky Van Den Abbele.

Goede doelen

De opbrengst van de ticketverkoop gaat integraal naar het goede doel. 'Thuis' koos daarbij voor de ALS Liga. "In België lijden continu 1000 mensen aan deze dodelijke spierziekte. Na veel research en gesprekken met de ALS Liga en het Laboratorium voor Neurobiologie van UZ Leuven hebben de schrijvers een tijdje geleden ALS ook in een verhaallijn van Thuis verwerkt. Elke dag zien meer dan 1 miljoen kijkers hoe het personage Steven (acteur Ben Van Ostade) stap voor stap ergere symptomen van de ziekte krijgt", verklaart producer Hans Roggen.

De voetbaldames gaan dan weer voor Plan International België. "Sinds 2016 gebruiken wij, de Belgian Red Flames, de kracht van voetbal om te vechten voor meisjesrechten. De keuze voor Plan International België, uit de meer dan 1000 goede doelen van De Warmste Week, was dus snel gemaakt. Uitsluiting op basis van achtergrond, kleur, geaardheid of geslacht is ontoelaatbaar", aldus bondscoach Ives Serneels.

Wie de strijd aangaat op het veld, wordt later bekendgemaakt. Het event wordt georganiseerd door Sylvester Productions. Tickets zullen te koop zijn vanaf half november.