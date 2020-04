‘Thuis’-acteur Yemi Oduwale kampt met posttraumatische stress Redactie

06 april 2020

08u53

Bron: Primo 0 Showbizz Yemi Oduwale (33), bekend van ‘Dertigers en ‘Thuis’, kampt nog altijd met posttraumatische stress, die hij opliep na een traumatische ervaring. ‘Ik woonde toen samen met een huisgenote met wie het echt niet klikte’, zegt hij aan Primo.

“We hadden echter een huurcontract van drie jaar. Ik heb toen heel veel opgestapeld en verbeten. Maar op een bepaald moment was de emmer vol en ben ik gecrasht, keihard. En begon ik te huilen, zo erg dat ik niet meer kon ademen. Ik heb mijn moeder moeten bellen en gevraagd: “Kalmeer mij, want ik kan het niet meer aan”. Ik ben toen op doktersbevel moeten verhuizen, omdat mijn organen door de stress aangetast waren. Ik sliep niet meer, kon niet meer fatsoenlijk ademen. De huisgenote bij wie ik nu woon, heeft mij toen opgevangen. Allebei in de slechtste periode van ons leven. Haar ouders waren allebei pas gestorven. We hebben elkaar er toen doorheen gesleurd.”